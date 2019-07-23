ترامب أول مهنئي "جونسون": سيكون رئيس وزراء "عظيما"

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بوريس جونسون على فوزه برئاسة وزراء بريطانيا.

وكتب ترامب على تويتر: "تهانينا لبوريس جونسون على فوزه برئاسة وزراء المملكة المتحدة. سيكون عظيماً!".

وأصبح ترامب بذلك أول رئيس يهنئ جونسون بمنصبه الجديد.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن جونسون سيقوم "بعمل رائع" كرئيس لوزراء بريطانيا.

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في الوقت نفسه، وجهت المفوضية الأوروبية تهنئة إلى "جونسون"، مبدية عزمها على العمل معه بـ"أفضل طريقة ممكنة"، بحسب ما صرحت به المتحدثة باسم رئيس المفوضية ناتاشا بيرتو.

كما كتب ميشال بارنييه الذي يقود فريق المفاوضين الأوروبيين حول بريكست في تغريدة: "نتطلع إلى العمل بشكل بناء مع رئيس الوزراء بوريس جونسون حين يتسلم مهامه، من أجل تسهيل إبرام اتفاق الانسحاب وإنجاز بريكست منظم".

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أهنئ بوريس جونسون على توليه رئاسة حزب المحافظين البريطاني، وأتطلع إلى العمل معه بشأن اتفاق بريكست وغيره من القضايا".

وسيتولى جونسون رئاسة وزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماي، بعد حصوله على 92153 صوتا من أعضاء الحزب مقابل 46656 صوتا لمنافسه وزير الخارجية جيريمي هانت.

ونهاية شهر مايو/أيار الماضي أعلن "بوريس" ترشحه لزعامة المحافظين، ليكون أبرز خلفاء رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.