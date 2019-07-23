جونسون يتعهد بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تعهد بوريس جونسون، في خطاب الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بإتمام تنفيذ خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأشاد جونسون برئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي، التي من المقرر أن يخلفها يوم غد الأربعاء، وتحدث عن "الخدمة الاستثنائية" التي قدمتها للبلاد و"شغفها وتصميمها" في السياسة.

وأضاف: "سننفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بروح جديدة من الحماس".

وقال: "أعتقد أننا نعرف أننا نستطيع القيام بهذا، وأن شعب هذه الدولة يثق بنا للقيام بذلك.. الحملة انتهت وبدأ العمل".

من جانبها، هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "جونسون"، وحثته على "العمل معا لتنفيذ خروج من الاتحاد الأوروبي بصورة تفيد المملكة المتحدة بأكملها".

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كما طالبته بضمان إبعاد المحافظين لزعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن عن الحكومة.

وأضافت: "سوف تحظى بدعمي الكامل من المقاعد الخلفية للبرلمان".





وتم، الثلاثاء، إعلان فوز جونسون بثلثي أصوات ناخبي حزب المحافظين في الجولة التي جمعته ووزير الخارجية جيريمي هانت، ما يجعله على مسافة خطوة واحدة ويوم واحد من رئاسة الحكومة البريطانية.

وسيتولى جونسون رئاسة وزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماي، بعد حصوله على 92153 صوتا من أعضاء الحزب مقابل 46656 صوتا لمنافسه وزير الخارجية جيريمي هانت.

ونهاية شهر مايو/أيار الماضي، أعلن "بوريس" ترشحه لزعامة المحافظين ليكون أبرز خلفاء رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.