جواد ظريف يهنئ بوريس جونسون ويحذر بأن #طهران "ستحمي" مياه الخليج

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء بوريس حونسون على فوزه برئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي، لكنه حذر بأن إيران تعتزم حماية الخليج. وقال ظريف في تغريدة "أهنئ نظيري السابق (بوريس جونسون) الذي أصبح" رئيس وزراء لبريطانيا، مضيفاً "لدينا سواحل بطول 1500 ميل على الخليج الفارسي. هذه مياهنا وسوف نحميها"، وذلك في في ظل الأزمة القائمة بين البلدين حول احتجاز ناقلتي نفط.

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