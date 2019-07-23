ترامب يقول إنه تبادل رسائل إيجابية مع كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الاثنين إن إدارته تبادلت رسائل إيجابية في الآونة الأخيرة مع كوريا الشمالية، التي تعمل معها على استئناف محادثات تهدف إلى إنهاء برنامج بيونجيانج النووي.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "كان هناك تبادل للرسائل في الآونة الأخيرة. تبادل إيجابي للغاية مع كوريا الشمالية". ولم يرد على أسئلة بشأن إن كانت المراسلات بينه وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.
وقال "عندما سيكونون مستعدين، سنكون مستعدين".
وحذرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي من أنه إذا تراجعت الولايات عن تعهدها بعدم إجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية، فقد يعرض ذلك المحادثات النووية للخطر.
ورفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاتهامات بأن التدريبات العسكرية ستنتهك أي اتفاق بين ترامب وكيم. وقال مسؤول كوري جنوبي بارز إن التدريب العسكري سيمضي كما هو مقرر له الشهر المقبل.
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