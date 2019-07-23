الان تتابع وزيرة التعليم البريطانية تستقيل خوفًا من “بريكست” بدون اتفاق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 2:13 م, 23 يوليو 2019 م التعليقات: 0 تخشى خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي لندن - وكالات - الخليج 365 قدمت وزيرة التعليم البريطانية آني ميلتون استقالتها من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، وقبيل اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم ورئيس جديد للوزراء.

وقالت ميلتون في خطاب استقالتها إن لديها “مخاوف كبيرة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق”.

وأضافت قبل يوم واحد من تسليم ماي السلطة لزعيم حزب المحافظين الجديد “من المهم بالنسبة لي أن أكون حرة في القيام بما أشعر أنه صحيح لبلادي وللناخبين”.

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