الرئيس عون لوفد من الاطباء: مستقبل لبنان سيكون واعداً بمختلف المجالات

على الصعيد الدبلوماسي، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، سفير اليابان في لبنان السيد ماتاهيرو ياماغوشي، وعرض معه العلاقات اللبنانية- اليابانية وسبل تطويرها في المجالات كافة، اضافة الى عدد من المواضيع التي تهم البلدين.

سفيرة ​الاتحاد الاوروبي​

دبلوماسياً ايضاً،

استقبل ​الرئيس ميشال عون​ رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة ​كريستينا لاسن​ في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عملها الدبلوماسي في لبنان وانتقالها الى ​وزارة الخارجية​ الدنماركية. وقد شكر الرئيس عون السفيرة لاسن على الجهود التي بذلتها خلال وجودها في لبنان لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، ولمتابعتها تنفيذ مشاريع بتمويل اوروبي. وتمنى رئيس الجمهورية للسفيرة لاسن التوفيق في مسؤولياتها الجديدة.

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واستقبل الرئيس عون الرئيس ​العام الجديد​ لجمعية المرسلين البولسيين الاب مروان سيدي مع الآباء المدبّرين للجمعية: بولس فاضل، نعيم كوريه، نقولا بسترس، كارلوس نقولا الحداد، الذين انتخبهم المجمع العام للجمعية التي انشأها المثلث الرحمات المطران جرمانوس معقد العام 1896 في ​حريصا​. وشارك في اللقاء ايضاً رئيس الهيئة الادارية للرابطة البولسية المحامي ناجي القرح واعضاء الهيئة.

واستقبل الرئيس عون رئيس "​حركة الاصلاح والوحدة​" منسق "​اللقاء الاسلامي​ الوطني" في محافظة عكار ​الشيخ ماهر عبد الرزاق​، وعرض معه حاجات ​منطقة عكار​ والاوضاع الحياتية والاجتماعية فيها. وقال الشيخ عبد الرزاق انه نقل الى رئيس الجمهورية تحيات ابناء المنطقة وتمنياتهم له بالتوفيق والنجاح في قيادة مسيرة البلاد الى شاطىء الامان. واشار الى ان الرئيس عون ابدى كل الاهتمام بحاجات عكار واعطى توجيهاته للجهات المعنية بمتابعتها.

كما استقبل الرئيس عون في حضور مستشاره للشؤون الاجتماعية والصحية الدكتور ​وليد خوري​، الدكتور طوني تنوري الاختصاصي في ​جراحة​ العظم في ​بوسطن​ الاميركية، والدكتور رجا شفتري مع مجموعة من الاطباء الذين شاركوا في المؤتمر الثاني عشر للجمعية العالمية للجهاز الحركي (IMS) الذي عقد في ​بيروت​ مطلع الشهر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية. وعرض الوفد لابرز المواضيع التي تناولها المؤتمر، شاكراً للرئيس عون رعايته واهتمامه.

ورد رئيس الجمهورية منوّهاً بأهمية المؤتمر والمسائل التي عرضها، معتبراً ان انعقاد المؤتمرات الدولية في لبنان دليل ثقة بهذا البلد الذي استعاد امنه واستقراره. وشدد الرئيس عون على اهمية ما تحقق في لبنان خلال الاعوام الثلاثة الماضية، لافتاً الى ان مستقبل لبنان سيكون واعداً في مختلف المجالات.