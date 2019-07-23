قوى الأمن تعمم صورة فتاتين عثر عليهما في محلة الروشة خلال قيامهما بالتسول

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة القاصرتين: زكريات فايز الفارس (مواليد عام 2007، سورية)، وبشرى جمعة الفارس (مواليد عام 2010، سورية) حسب اقوالهما، واللتين عثرت عليهما دورية من ​مفرزة استقصاء بيروت​ في وحدة ​شرطة بيروت​ في محلة ​الروشة​ خلال قيامهما ب​التسول​، واستبقيتا في فصيلة الروشة".

وأشارت المديرية في بيان لها الى أنه "يرجى ممن يعرف عنهما شيئاً او عن ذويهما، الاتصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 797238/01، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمهما لهما".