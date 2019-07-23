عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصرتين: زكريات فايز الفارس (مواليد عام 2007، سورية)، وبشرى جمعة الفارس (مواليد عام 2010، سورية) حسب اقوالهما، واللتين عثرت عليهما دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت في محلة الروشة خلال قيامهما بالتسول، واستبقيتا في فصيلة الروشة".
وأشارت المديرية في بيان لها الى أنه "يرجى ممن يعرف عنهما شيئاً او عن ذويهما، الاتصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 797238/01، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمهما لهما".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن تعمم صورة فتاتين عثر عليهما في محلة الروشة خلال قيامهما بالتسول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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