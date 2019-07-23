الجسر زار جبق وعرض معه شؤون مستشفى طرابلس

زار النائب ​سمير الجسر​ يرافقه مدير ​مستشفى طرابلس الحكومي​ ناصر عدره، وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​، لمطالبته برفع السقف المالي لمستشفى طرابلس الحكومي حتى تتمكن من تقدمة المزيد من الخدمات الاستشفائية والطبية للاهالي. وراجع الجسر جبق بـ"ملف المصالحات العائد لمستشفى الخدمات الإجتماعية وملف زيادة الاستثمار في مستشفى الحميدي الخيري المزمع اقامته". ووعد جبق بمتابعة هذه الملفات والعمل عليها.

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