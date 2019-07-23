أوساط الـMTV: مساعي عقد جلسة حكومية هذا الأسبوع مستمرة لكن الصورة لم تتبلور بعد

لفتت أوساط السراي الحكومي لقناة الـ"MTV"، إلى أنّ "مساعي عقد جلسة حكوميّة هذا الأسبوع مستمرّة لكن الصورة لم تتبلور بعد، في ظلّ تصعيد غير مبرّر لرئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب وتناغم منفرد من وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي".
وأوضحت "أنّنا ننتظر عودة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمعرفة رأيه ممّا يعمل عليه جريصاتي".
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