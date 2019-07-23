أوساط الـMTV: مساعي عقد جلسة حكومية هذا الأسبوع مستمرة لكن الصورة لم تتبلور بعد

لفتت أوساط ​السراي الحكومي​ لقناة الـ"MTV"، إلى أنّ "مساعي عقد جلسة حكوميّة هذا الأسبوع مستمرّة لكن الصورة لم تتبلور بعد، في ظلّ تصعيد غير مبرّر لرئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ ووزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ وتناغم منفرد من وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​".

وأوضحت "أنّنا ننتظر عودة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ لمعرفة رأيه ممّا يعمل عليه جريصاتي".