أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ أنها "تقدمت بشكوى امام ​النيابة العامة المالية​ بوجه المواطن بشير الديراني الذي تبين انه يملك مؤسسة صناعية في بلدة قصرنبا، وهي مخالفة لأدنى المعايير القانونية والبيئية والفنية، وتتعدى على الأملاك العمومية و​المياه​ العمومية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني ادعت على مواطن بجرم الاعتداء على المياه العمومية في قصرنبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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