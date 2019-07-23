بخاري التقى أبوزكي والخطيب وبحثا بتفعيل مجلس الأعمال اللبناني السعودي

التقى سفير السعودية في ​لبنان​ ​وليد بخاري​، رئيس ونائب رئيس مجلس الأعمال اللبناني- السعودي رؤوف أبوزكي وسمير الخطيب. وتناول البحث نشاطات المجلس في المرحلة المقبلة والهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ونوّه خاري بـ"نشاط المجلس"، في حين تمنّى أبوزكي والخطيب "الإسراع في تشكّل مجلس الأعمال من الجانب السعودي، بما يساعد على تفعيل النشاطات المشتركة مستقبلًا".

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