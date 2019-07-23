قبلان: اللبنانيون محكومون بالحوار لحل كل الخلافات

أكد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ خلال استقباله وفد ​مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز​ ان "اللبنانيين محكومون بالتوافق والتواصل والحوار لحل كل الخلافات وعلى السياسيين ان يبذلوا الجهد لتذليل كل العقبات التي تحول دون تعاون اللبنانيين".

من جهة اخرى استنكر قبلان "الغطرسة الاسرائيلية المتمادية التي تضرب عرض الحائط بكل المواثيق والاعراف الدولية والقانونية والانسانية، فما جرى من تهجير في حي وادي الحمص في صور باهر هو جريمة موصوفة لا تمت الى العقل والدين بصلة، فهذا التشريد والتهجير نضعه برسم ​العالم​ اجمع المطالب باتخاذ اجراءات عملية تلجم العدوان الصهيوني عن المضي في اجرامه"، مطالبا "​جامعة الدول العربية​ و​منظمة التعاون الاسلامي​ ومجلس الامن باتخاذ مواقف عملية تضع حدا للغطرسة الصهيونية وتوقف التهجير الجديد للفلسطينيين، وعلى اصحاب الضمائر الحية في العالم ان يتحركوا نصرة للقدس واهلها فلا يكونوا شركاء للعدوان الصهيوني في جرائمه".