وهاب زار أرسلان وتشديد على ضرورة إحالة حادثة قبرشمون للمجلس العدلي وحفظ أمن الجبل

زار رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​، في دارته في خلدة، بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي ​نسيب الجوهري​. جرى خلال اللقاء التأكيد على "عدم التهاون في جريمة ​قبرشمون​ وضرورة إحالتها الى ​المجلس العدلي​، دون إبطاء أو تسويف، وإلّا فإنّ كلّ تسويف لهذه المسألة يعني تشجيع شريعة الغاب وتكرار مثل هذه الجرائم". كما جرى التشديد على "ضرورة حفظ أمن الجبل، باعتبار أنّ المدخل لحفظ أمن الجبل يكون بمعاقبة المجرمين".

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