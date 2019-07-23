شقير: تفعيل عمل الهيئة الناظمة للإتصالات حاجة وضرورة ويجب أن نكون يدا واحدة

ركّز وزير الإتصالات ​محمد شقير​، خلال اجتماع عمل عقده في الوزارة مع الهيئة الناظمة للإتصالات، على أنّ "تفعيل عمل الهيئة الناظمة للإتصالات حاجة وضرورة للقطاع، وكلّي ثقة بأنّ من خلال العلاقة الإيجابيّة القائمة، نستطيع أن نزيد منسوب التعاون للاستفادة من الطاقات والخبرات الكبيرة الّتي يتمتّع بها العاملون في الهيئة".

وشدّد على "أهميّة تطبيق القانون 431 ومن ضمنه تعيين مجلس إدارة للهيئة الناطمة، مبيّنًا "أنّنا لن ننتظر إلى حين حصول التعيين، فهناك مجالات كثيرة يمكن العمل عليها، لأنّنا في النهاية نشكّل إدارة واحدة ونعنى بقطاع واحد وهدفنا واحد، والمهم عندي قبل كلّ شيء هو تفعيل الطاقات الموجودة والاستفادة من الخبرات الّتي نحن في حاجة اليها". وأكّد أنّ "من الضروري أن نكون يدًا واحدة خدمة للمصلحة العامة".

وبعد جولة نقاشات وعرض للأعمال ولاختصاصات مديري الهيئة، أثنى الحاضرون على توجهات شقير، وأبدوا "استعدادهم للتعاون الكامل، وقد تمّ الاتفاق على مجموعة من الأعمال الّتي تبدأ الهيئة بتنفيذها بالتعاون مع ​وزارة الإتصالات​، على أن يعقد في وقت قريب اجتماع تقني لتحديد الأمور الأخرى الّتي يمكن القيام بها".