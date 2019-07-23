مقاتلة "سو-30" تعترض طائرة أميركية خرقت الأجواء الفنزويلية

لفتت ​وزارة الدفاع​ الفنزويلية إلى أن "​طائرة​ أميركية من طراز "EP-3" انتهكت أجواء للبلاد من جهة البحر الكاريبي في ​الشمال​ الغربي، لتعترضها مقاتلة تابعة لسلاح الجو الفنزويلي من طراز "سو-30"، وتقوم بإخراجها خارج المجال الجوي الفنزويلي". واتهمت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي المقاتلة الفنزويلية بالتصرفات العدوانية وتعريض طاقم الطائرة الأميركية للخطر.

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