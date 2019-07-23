النشرة: الفصائل المسلحة في سوريا تجدد خرقها لاتفاق وقف التصعيد

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "الفصائل المسلحة جددت خرقها لاتفاق وقف التصعيد حيث استهدف ما يسمى جيش العزة بصاروخ موجه موقعًا للجيش السوري جنوب شرق قرية تل ملح ب​ريف حماه​ الغربي كما أصيب خمسة مدنيين بينهم أطفال جراء سقوط ​قذائف صاروخية​ على بلدة شطحة بسهل الغاب شمال غرب حماة ورد الجيش على الخرق باستهداف مواقع المسلحين في قرى وبلدات دير سنبل والحامدية و​معرة النعمان​ ومعرزيتا ب​ريف ادلب​ الجنوبي"، مضيفًا من جهة خرى، أن "المدفعية السورية استهدفت مواقع لتنظيم ​جبهة النصرة​ في بلدة عنجارة ب​ريف حلب​ الغربي واستهدف الطيران الحربي محاور تحركهم في قرية العثمانية وبلدة زمار بالريف الجنوبي محققا ​اصابات​ مباشرة في صفوفهم ".

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