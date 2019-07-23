الأردن: السجن لـ 32 مداناً بالإرهاب

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (عمّان) أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الثلاثاء) أحكاماً بالسجن تراوحت بين عامين و15 عاماً بحق 32 مداناً في قضايا تتعلق بالإرهاب وبالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتأسيس تنظيم مسلح، ومحاولة التسلل للقتال في سورية، وفقاً لما أفاده مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم (الثلاثاء) أحكاماً بالسجن تراوحت بين عامين و15 عاماً بحق 32 مداناً في قضايا تتعلق بالإرهاب وبالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتأسيس تنظيم مسلح، ومحاولة التسلل للقتال في سورية، وفقاً لما أفاده مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

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