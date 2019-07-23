شكرا لقرائتكم بعد صمت لسنوات.. باكستان: مكالمات هاتفية أوقعت بن لادن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الاثنين أن الاستخبارات الباكستانية قدمت لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقتله.
وقال عمران خان الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة إن "إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي من قدمت المعلومات التي سمحت (للأميركيين) بتحديد مكان أسامة بن لادن".
معطيات هاتفية
وأضاف "إذا سألتم السي آي ايه (...) إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي من قدمت (المعلومات) عن مكان أولي بفضل معطيات هاتفية".
وكانت باكستان ترفض حتى الآن إعطاء أي معلومات عن بن لادن الذي تمت مطاردته لسنوات قبل أن تقتله قوة أميركية خاصة في الثاني من أيار/مايو 2011 في منزله المحصن في أبوت أباد على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
إحراج حكومة باكستان
لكن الجنرال الباكستاني المتقاعد أسد دراني الذي كان رئيس الاستخبارات بين 1990 و1992، ذكر في كتاب صدر في 2018 أن باكستان أبلغت واشنطن على الأرجح بمكان اختباء بن لادن "وادعت أنها لا تعرف شيئا"، لأن "التعاون مع الولايات المتحدة بشأن شخص مثل بن لادن كان يمكن أن يحرج الحكومة".
ويزور عمران خان واشنطن حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين.
وهي أول زيارة لبطل الكريكيت السابق إلى البيت الأبيض منذ انتخابه قبل عام في باكستان.
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