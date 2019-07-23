أعلن وزير ​العدل​ البريطاني ديفيد جوك عن أنه سيقدم استقالته غدًا في أعقاب فوز ​بوريس جونسون​ ب​رئاسة الحكومة​. وكان جوك قد أعلن يوم الأحد، في بيان نقلته صحيفة صنداي تايمز، أنه سيستقيل من الحكومة يوم الأربعاء بعد ​الانتخابات​، موضحًا أنه "نظرا لأنني في الحكومة منذ وصول رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ إلى السلطة فأعتقد أن الشيء الملائم بالنسبة لي هو أن أتقدم باستقالتي إليها".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل البريطاني بعد فوز جونسون: سأقدم استقالتي غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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