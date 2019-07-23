عدوان عن معابر التهريب: الوضع الحدودي مفصل بالصور والخرائط لدى وزارة الدفاع

أكد رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ ان "المعابر الفعلية الموجودة اليوم والتي يتم التهريب عبرها لا يتعدى عددها العشرات، والوضع الحدودي مفصل بالصور والخرائط لدى ​وزارة الدفاع​ والوزير ​الياس بو صعب​ قدم خرائط في هذا الإطار"، لافتا الى ان "التهريب عبر المعابر غير الشرعية يضرّ بشكل الأساسي ب​القطاع الزراعي​".

وفي ​مؤتمر​ صحافي من ​مجلس النواب​، أوضح عدوان أن "حجم التهريب عبر الحدود يشكل 15 بالمئة بحد اقصى من التهرب الجمركي"، لافتا الى ان "معالجة هذا الملف يتطلب وقف التهرب الجمركي عبر المعابر الشرعية"

واشار عدوان الى "طلب وزير الدفاع ووزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ ادخال تعديلات قانونية لجهة تشديد العقوبة على المهربين"، مؤكدا اننا "سنعمل على هذا الموضوع فورا حتى تصبح العقوبات والغرامات كافية للردع"، لافتا الى اننا "سنوجه في الاسبوع المقبل دعوة لوزير المالية والمجلس الاعلى للجمارك والمدير العام للجمارك لنطلعهم على ما تبين معنا في هذا الملف وانا باسم لجنة الادارة أؤكد ان هذا الموضوع فتح وسنتابعه ونطلع الراي العام على نتائجه".