فوز بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الحكومة خلفا لتيريزا ماي

فاز بوريس جونسون برئاسة "حزب المحافظين البريطاني"، وبخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة.
وتعهّد جونسون في كلمته خلال مراسم إعلان فوزه، بـ"الاهتمام بالطبقات الفقيرة والمهمّشة في بريطانيا، مؤكّدًا أنّ "علينا أن نراجع العلاقة مع الشركاء الأوروبيين وأن نحقّق مصلحة بريطانيا".
ولفت إلى "أنّنا متأكّدون من قدرتنا على تحقيق النتائج المطلوبة لصالح الشعب البريطاني.شعبنا يثق بنا وسنقوم بتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.نحن ذاهبون لتنفيذ "بريكست" في 31 تشرين الأول المقبل".
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