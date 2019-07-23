كبارة: يفرض على الدولة التفكير بمنهجية مختلفة لمعالجة أزمة النفايات في كل لبنان

اعتبر النائب محمد كبارة في بيان "أن لبنان يعيش مأزق النفايات، لأن كل الحلول التي تطرح لها من يعارضها"، مشيرا الى أن "مشروع إنشاء مكب للنفايات في الفوار يعترض عليه الأهالي، ولا يمكن بالتالي إقامة مطمر في ظل شعور الناس بأنه سيطالهم الضرر من هذا المكب".
وشدد على أنه "لا يمكن لنا الا أن نتفهم اعتراض الناس، وبالتالي ليس من الحكمة فرض المكب عليهم. لكن ذلك يفرض على الدولة التفكير بمنهجية مختلفة لمعالجة أزمة النفايات في كل لبنان، في ظل اعتراض اللبنانيين في كل المناطق على إقامة المكبات في مناطقهم".
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