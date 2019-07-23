درغام: نحن بصدد اقفال مطمر الكوستابرافا امام نفايات المناطق ما عدا الضاحية والشويفات

أعلن رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام أن "الاتحاد بصدد اقفال مطمر الكوستابرافا بوجه النفايات التي تُرسل اليه من كل المناطق ما عدا نفايات الضاحية الجنوبية والشويفات"، مشيرا الى أن "معمل الفرز في العمروسية لن يستقبل الا نفايات الضاحية والشويفات".
وفي مؤتمر صحافي ناشد درغام الدولة اللبنانية "ايجاد الحل النهائي لملف النفايات وخاصة على صعيد بيروت وبعبدا"، مؤكدا اننا "لا نستيطع ان نحمل نفايات كل المناطق اللبنانية".
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