درغام: نحن بصدد اقفال مطمر الكوستابرافا امام نفايات المناطق ما عدا الضاحية والشويفات

أعلن رئيس اتحاد بلديات ​الضاحية الجنوبية​ ​محمد درغام​ أن "الاتحاد بصدد اقفال ​مطمر الكوستابرافا​ بوجه ​النفايات​ التي تُرسل اليه من كل المناطق ما عدا نفايات الضاحية الجنوبية و​الشويفات​"، مشيرا الى أن "معمل الفرز في العمروسية لن يستقبل الا نفايات الضاحية والشويفات".

وفي ​مؤتمر​ صحافي ناشد درغام ​الدولة اللبنانية​ "ايجاد الحل النهائي لملف النفايات وخاصة على صعيد بيروت وبعبدا"، مؤكدا اننا "لا نستيطع ان نحمل نفايات كل المناطق اللبنانية".