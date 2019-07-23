اللواء ابراهيم التقى سفيرة سريلانكا وعرض معها اوضاع الجالية

التقى المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ سفيرة ​سريلانكا​ مانديس ويجراتني في زيارة وداعية، وعرض معها أوضاع الجالية السريلانكية في ​لبنان​. وشكرت ويجراتني اللواء إبراهيم على التعاون المستمر بين ​الأمن العام​ والسفارة.

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