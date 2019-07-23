استئناف أعمال تنظيف مجرى نهر الوزاني بعد شهر من التوقف

استأنفت آلية مدنية من نوع بوكلن من الجانب اللبناني، اعمال تنظيف مجرى نهر الوزاني المحاذي للمتنزهات (الواقع ضمن الخط الازرق) في ظل انتشار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لمراقبة الأعمال، وذلك بعد توقف لمدة شهر تقريبا.
وكانت الاعمال قد توقفت بسبب اعتراض اليونيفيل وبلدية الوزاني عليها جراء التعديات التي حصلت لجهة توسيع مجرى النهر وتغيير معالمه.
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