استئناف أعمال تنظيف مجرى نهر الوزاني بعد شهر من التوقف

استأنفت آلية مدنية من نوع بوكلن من الجانب اللبناني، اعمال تنظيف مجرى نهر ​الوزاني​ المحاذي للمتنزهات (الواقع ضمن الخط الازرق) في ظل انتشار للجيش اللبناني وقوات ​اليونيفيل​ لمراقبة الأعمال، وذلك بعد توقف لمدة شهر تقريبا.

وكانت الاعمال قد توقفت بسبب اعتراض اليونيفيل وبلدية الوزاني عليها جراء التعديات التي حصلت لجهة توسيع مجرى النهر وتغيير معالمه.