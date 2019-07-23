الحسن عرضت مع جيرار ملف النازحين والتقت وفد نقابة تأجير السيارات

استقبلت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ وفدا من نقابة تأجير السيارات برئاسة محمد دقدوق، وتم عرض لواقع قطاع تأجير السيارات في ظل الموسم السياحي القائم.

ولفت دقدوق إلى "اننا تناولنا مع معالي الوزيرة ملفات عدة لها علاقة بقطاع تأجير السيارات والتي تتعلق بمحاضر ​مخالفات السير​ التي يدفعها مكتب التأجير، وطالبنا بضرورة ان تكون على عاتق مستأجر السيارة، بحيث ان هذه المسألة تحتاج الى تعديل في ​قانون السير​، وهو ما وعدت به الحسن"، مشيراً إلى "اننا تداولنا في الاجراءات المتخذة في ​مطار بيروت​، وطالبنا بضرورة تسهيلها اكثر على السياح الاتين الى ​لبنان​ ضمن التدابير الامنية المتخذة، وأكدنا اهمية قطاع تأجير السيارات على الحركة السياحية العامة وتأثيرها على البلد على نحو ايجابي، وعرضنا لها نسب حركة تأجير السيارات التي فاقت 90 في المئة ويعود ذلك الى الاسعار المدروسة لاننا نتوقع حركة نمو تفوق 15 في المئة هذه ​السنة​".

كما تابعت الحسن مع وفد من ممثلية ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ برئاسة ​ميراي جيرار​ ملف النازحين، وتم البحث في عمل المفوضية في لبنان.