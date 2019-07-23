سعد: لبنان بلد متعثر وإن أكملنا على هذا النمط فسنصل إلى بلد مفلس

لفت عضو تكتل "​الجمهورية​ القوي" النائب ​فادي سعد​ إلى ان "​حزب الله​" حزب جديّ ولكن لا نقطة التقاء بال​سياسة​ العامة، نلتقي على مواضيع حياتية كثيرة، له استراتيجية داخلية واضحة نختلف معها"، مشيراً إلى أن "العلاقة الشخصية مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ فيها الكثير من التعاطف ولكن بما أنه حليف أسياسي لـ"حزب الله" نختلف معه، ولكن أكثرية الملفات نقدّمها سوياً واليوم في ​لجنة الصحة​ تقدّمت باقتراح تقدّمت "التنمية والتحرير" باقتراح شبيه".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر سعد ان "ما حصل في الجلسة بين النائب ​جورج عدوان​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ حصل عرضاً ولا علاقة له بملف ​أوجيرو​، ولكن ​الموازنة​ تعني الناس، ​لبنان​ بلد متعثّر وإن أكملنا على هذا النمط فسنصل إلى بلد مفلس"، مشيراً إلى أن "هذه الموازنة ليس موازنة تحارب الهدر و​الفساد​".

وأكد انه " لا حصار لـ"القوات اللبنانية" ولا عقدة اضطهاد لدينا ولا نعتبر ان كل جهتين تحالفا تتحالفان ضدّنا"، مشيراً إلى "اننا أول من طالب بتطبيق الآلية في ​التعيينات​، لم ندخل عالم السياسية حباً بالمحصصات"، لافتاً إلى "اننا نلتقي مع غالبية الجهات في يوميات إدارة البلد منهم حزب "الكتائب اللبنانية" وإن لم يكن تصريح الحزب موفقاً فذلك لا يعني أننا مختلفين على الإدارة الداخلية".