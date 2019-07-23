طرابلسي ودرغام قدما مشروع قانون يقضي باعتماد الهوية التربوية

عقد النائبان ​ادغار طرابلسي​ واسعد درغام مؤتمرا صحافيا شرحا فيه مشروع القانون الذي تقدما به ويقضي باعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للطلاب ال​لبنان​يين، يعرف بقانون الهوية التربوية، واشار طرابلسي الى انه اقتراح عصري ينقل لبنان الى مرحلة تربوية مهمة ، اما اسبابه الموجبة فانه يسهل ضبط ​الامتحانات الرسمية​ للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفرعيها.

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