أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة لجميع الأعمدة والقواعد العائدة لجسر سليم سلام، وذلك بتاريخي 25 و26 تموز 2019، اعتبارًا من الساعة 21:00 ولغاية الساعة 5:00 فجرًا".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السير على المسلكين، ابتداءً من مدخل العاصمة بيروت عند منتصف أوتوستراد الأسد وعلى مستديرة السفارة الكويتية حتّى نهاية الجسر المذكور، والمسارب المؤدّية إليه"، وطلبت من المواطنين "التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير يومي 25 و26 تموز بسبب أعمال صيانة لجسر سليم سلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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