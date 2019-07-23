قوى الأمن: تدابير سير يومي 25 و26 تموز بسبب أعمال صيانة لجسر سليم سلام

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة لجميع الأعمدة والقواعد العائدة لجسر سليم سلام، وذلك بتاريخي 25 و26 تموز 2019، اعتبارًا من الساعة 21:00 ولغاية الساعة 5:00 فجرًا".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السير على المسلكين، ابتداءً من مدخل العاصمة ​بيروت​ عند منتصف أوتوستراد الأسد وعلى مستديرة ​السفارة الكويتية​ حتّى نهاية الجسر المذكور، والمسارب المؤدّية إليه"، وطلبت من المواطنين "التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".