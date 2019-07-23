بري استقبل السفيرة الاميركية وبحث معها الاوضاع العامة في البلاد

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ​السفيرة الاميركية​ ​اليزابيت ريتشارد​ حيث جرى خلال اللقاء التداول في الاوضاع العامة.

كما استقبل رئيس المجلس رئيس واعضاء الهيئة الوطنية العليا لتكريم المعلم ​بطرس البستاني​ برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​.

ولفت الفرزلي إلى "إننا نقدّم لبري درع الامام السيد ​موسى الصدر​ وليس اجدر من دولته لتسلم هذا الدرع وكان مناسبة لشكره على مشاركته في حفل تكريم المعلم بطرس البستاني ، وكانت أيضاً مناسبة للتداول معه في كافة الشؤون المطروحة والجهد الذي يبذله باتجاه اعادة صبغة نسيغة وعجلة البلد خصوصاً لجهة ازالة اثار جريمة ​قبرشمون​ والطريق الذي يجب ان يسلك لعودة انعقاد ​مجلس الوزراء​ وسير الامور كما يجب لان ​القضاء​ يجب ان يكون له دور و​السياسة​ يجب ان يكون لها دور واعتقد ان فخامة ​رئيس الجمهورية​ هو في هذا الوارد واعتقد ان الامور سوف تسلك المسلك الذي يخدم مصلحة البلد العليا".

وأشار إلى أنه "علينا ان لا نستبق الامور ولكن باستطاعتنا القول ان ثمار الفكرة حول الطريق الذي يجب ان يسلك اصبح ناضجاً لانه بنهاية الامر اعتقد ان مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية لاتخاذ القرار المناسب ولنتعود على ممارسة الديمقراطية بطريقة سليمة ما يعني ان مجلس الوزراء هو المكان الصحيح الذي تتخذ فيه القرارات بالتوافق واذا لا فالتصويت وبالتالي يجب ايجاد حل لا بل لزومية الحل".

كما استقبل ​السيد علي فضل الله​ وسفير لبنان السابق في ​الفاتيكان​ ​جورج خوري​ بالاضافة إلى رئيسة ​لجنة التربية النيابية​ ​بهية الحريري​.