حكومة السعودية: أي مساس بحرية الملاحة البحرية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويجب ردعه

شدّد ​مجلس الوزراء السعودي​، على أنّ "ما تقوم به ​إيران​ من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، ومن ذلك اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في ​الخليج العربي​"، مؤكّدًا أنّ "أيّ مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، ويجب على ​المجتمع الدولي​ اتخاذ مايلزم لرفضه وردعه".

وأعرب في اجتماع برئاسة ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، عن إدانته واستنكاره الشديدين لـ"قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق ​القدس​، الّتي تؤوي مئات الأفراد من المواطنين الفلسطينيين". ودعاالمجتمع الدولي إلى "التدخّل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الّذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة".

ونوّه مجلس الوزراء بـ"نتائج أعمال الدورة العادية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة السعودية، وتأكيد المشاركين على دور الإعلام العربي في ترسيخ المواطنة وتعزيز الانتماء للدولة الوطنية والتصدّي لظاهرة ​الإرهاب​ والفكر المتطرّف".