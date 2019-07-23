جاويش أوغلو والصفدى بحثان بسبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​ مع نظيره الأردني ​أيمن الصفدي​، بسبل تعزيز العلاقات الثنانية بين البلدان، وبعض المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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