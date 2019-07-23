جاويش أوغلو والصفدى بحثان بسبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بسبل تعزيز العلاقات الثنانية بين البلدان، وبعض المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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