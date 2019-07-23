هنأت المتحدثة باسم رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ناتاشا بيرتو، ​بوريس جونسون​ بعدما اختاره أعضاء ​حزب المحافظين​ خلف ل​تيريزا ماي​ على رأس ​الحكومة​، مبدية عزمها على العمل معه "بأفضل طريقة ممكنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية هنأت بوريس جونسون: مصممون على العمل معه بأفضل ما يمكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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