سفارة أميركا ببغداد: واشنطن ستواصل مساءلة العراقيين المتورطين بالانتهاكات والفساد

أعلنت السفارة الأميركية في ​بغداد​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ اتّخذت إجراءً بحقّ أربعة أفراد في ​العراق​ متورّطين في قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان"، موضحةً أنّ "هذه العقوبات تشمل حظر التواصل مع المؤسسات المالية الأميركية، وحظر القدرة على التعامل مع الشركات الأميركية، أو الحصول على تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة".

وركّزت في بيان، على أنّ "هذه الخطوات تُظهر التزامنا للعمل مع ​الحكومة العراقية​ وجميع العراقيين المناهضين للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة من قبل مسؤولين حكوميين"، مؤكّدةً "أنّنا سنواصل مساءلة الأفراد المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك إضطهاد الاقليات الدينية، والمسؤولين الفاسدين الّذين يستغلّون مناصبهم لملء جيوبهم بالمال واحتكار السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم".