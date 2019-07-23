لافروف ولودريان يبحثان سبل خفض التوتر حول إيران

اتفق وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ مع نظيره الفرنسي ​جان إيف لودريان​ على "متابعة الجهود الهادفة للحفاظ على ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ وتخفيف التوتر في منطقة ​الخليج​".

وبحث الوزيران في مبادرة من الجانب الفرنسي، نتائج ​الانتخابات​ البرلمانية الأوكرانية التي جرت الأحد، وتخفيض التوتر حول إيران، كما أكدا "أولوية وقف سفك الدماء وإطلاق العملية السياسية دون شروط مسبقة في ​ليبيا​".

يذكر أن ​روسيا​ وفرنسا من سداسية الوسطاء الدوليين التي وقعت على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، والذي انسحبت منه ​الولايات المتحدة​ انفراديا في مايو العام الماضي، وأعادت فرض ​عقوبات​ قاسية على ​طهران​.