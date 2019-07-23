لافروف ولودريان يبحثان سبل خفض التوتر حول إيران

اتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان على "متابعة الجهود الهادفة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وتخفيف التوتر في منطقة الخليج".
وبحث الوزيران في مبادرة من الجانب الفرنسي، نتائج الانتخابات البرلمانية الأوكرانية التي جرت الأحد، وتخفيض التوتر حول إيران، كما أكدا "أولوية وقف سفك الدماء وإطلاق العملية السياسية دون شروط مسبقة في ليبيا".
يذكر أن روسيا وفرنسا من سداسية الوسطاء الدوليين التي وقعت على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة انفراديا في مايو العام الماضي، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.
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