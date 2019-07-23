ظريف هنأ بوريس جونسون: طهران لا تسعى للمواجهة ولكن ستحمي مياه الخليج

هنأ وزير ​الخارجية الايرانية​ ​محمد جواد ظريف​ رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ بمنصبه الجديد، مؤكدا أن "​طهران​ لا تسعى للمواجهة ولكن لدينا 1500 ميل من ساحل الخليج الفارسي وهذه هي مياهنا وسوف نحميها". وفاز جونسون على منافسه وزير الخارجية جيريمي هانت ليصبح رئيس الوزراء المقبل في بريطانيا، بحسب نتائج أعلنها حزب المحافظين اليوم. وحصل رئيس بلدية لندن السابق ووزير الخارجية السابق على 92153 صوتا من أصل زهاء 159 ألفا من أعضاء الحزب، في مقابل 46656 صوتا لهانت، وسيتولى بالتالي رئاسة الحزب، على أن يتولى رئاسة الوزراء بعد ظهر غد بعد زيارة للملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه تشكيل الحكومة المقبلة.

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