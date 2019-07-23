مسؤول ايراني: طهران انهت الامبراطورية البريطانية في البحار

أكد رئيس منظمة ​الدفاع المدني​ ال​ايران​ي العميد ​غلام رضا جلالي​، ان "رد ايران بتوقيف ​ناقلة نفط​ بريطانية في ​الخليج الفارسي​، قد انهى الامبراطورية البريطانية في البحار"، مشيراً إلى ان "ايران خاضت تجربة جديدة في مواجهة التهديدات العام الجاري ويمكن القول انه بعد مرحلة الدفاع المقدس فان البلاد لم تواجه مطلقا مثل هذه الظروف".

واشار الى ان "​اميركا​ تشن حربا على ايران على خمس مستويات"، لافتاً إلى أنه "على المستوى السياسي وبعد انسحاب اميركا من ​الاتفاق النووي​ واعطائها دورا للاوروبيين حاولوا فرض عزلة على ايران، لكن من خلال السياسات الحكيمة للجمهورية الاسلامية وبدء تقليص التعهدات بالاتفاق النووي بشكل تدريجي، اجبر العدو على اتخاذ مواقف منفعلة".

واوضح انه "على المستوى العسكري باتت اميركا مقيدة باجراءات ايران"، مشيراً إلى أن "الاميركيين حاولوا من خلال بث الخوف من الحرب ضد ايران، والقيام باجراءات عسكرية في المنطقة مثل ارسال حاملات الطائرات، ارغام ايران على التفاوض، لكن اجراء ايران المباغت في اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة على ارتفاع عال وبسلاح محلي ، اربك جميع المعادلات وكان سببا في تراجع العدو".

ونوه الى "احتجاز ​بريطانيا​ بشكل غير قانوني لناقلة نفط ايرانية في مضيق ​جبل طارق​، وتوقيف ايران بشكل قانوني لناقلة نفط بريطانية انتهكت قوانين الملاحة في ​مضيق هرمز​"، مشيراً إلى أن "رد ايران كان ناتجا عن الاقتدار وانهى الامبراطورية البريطانية في البحار".