بوريس جونسون يفوز برئاسة الحكومة في بريطانيا

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لندن: فاز بوريس جونسون على منافسه وزير الخارجية جيريمي هانت ليصبح رئيس الوزراء المقبل في بريطانيا، بحسب نتائج أعلنها حزب المحافظين الثلاثاء. وحصل رئيس بلدية لندن السابق ووزير الخارجية السابق على 92153 صوتا من أصل حوالى 159 ألفا من أعضاء الحزب، مقابل 46656 صوتا لهانت، وسيتولى بالتالي رئاسة الحزب، على أن يتولى رئاسة الوزراء بعد ظهر الأربعاء بعد زيارة للملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه تشكيل الحكومة المقبلة.

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