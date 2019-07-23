زعيم كوريا الشمالية يذهب إلى «موقع مجهول» لتفقد غواصة جديدة

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تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مصنعًا لصناعة الغواصات الحديثة، في موقع لم يتم الكشف عنه في كوريا الشمالية، بينما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الرسمية)، اليوم الثلاثاء، إن «زعيم البلاد تفقد غواصة جرى بناؤها حديثًا، وأشار إلى قدرات تكتيكية ونظم أسلحة جديدة».
وقال وكالة رويترز إن «الغواصة التي جرى بناؤها باهتمام خاص من كيم ستدخل الخدمة في البحر الشرقي/بحر اليابان، ولم يتم الكشف عن نوع نظم الأسلحة التي تحويها الغواصة أو متى قام كيم بمعاينتها».
وعبر «كيم»، عن الرضا الكبير ببناء «الغواصة القوية»، وقال: «في بلد محاط بالبحر من الشرق ومن الغرب فإن قدرة الغواصات العاملة تكون مكونًا مهمًا للدفاع الوطني.. يتعين على كوريا الشمالية أن تستمر في تطوير قدراتنا الدفاعية الوطنية.
وشدد على «بذل جهود كبيرة في تطوير معداتنا من الأسلحة البحرية، بما في ذلك الغواصات»، وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن كيم كلف مسؤولين عسكريين وعلميين رافقوه بإنجاز المزيد من المبادرات الاستراتيجية في استخدام الغواصات.
شاهد: كيم جونغ أون يتفقد أحدث غواصات كوريا الشمالية - من Euronews
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شاهد: "أفراد عصابات" ينهالون بالضرب على مراسلة صحفية في محطة قطارات بهونغ كونغ
أظهرت صور شريط مصور تم تداوله على الانترنت رجلا يرتدي قميصا ورديا وهو يضرب الناس بعصا، عند حاجز مراقبة دخول المسافرين إلى محطة قطارات في هونغ كونغ، ثم انهال بالضرب بعد ذلك على غوينث هو، مراسلة الموقع الاخباري على الانترنت "ستاند نيوز" في هونغ كونغ. وكانت المراسلة تقوم بتغطية مباشرة مساء الأحد، لهجوم أشخاص يشتبه معارضون سياسيون في أنهم أفراد عصابات استهدفوا بالضرب محتجين داعمين للديمقراطية في محطة قطارات يوان لونغ في هونغ كونغ . وكان رجال يرتدون قمصانا بيضا اندفعوا باتجاه محطة يوان لونغ وهاجموا المسافرين على متن قطار، فيما واصلت المراسلة هو تصوير الوقائع ملتقطة مشاهد لطواقم شبه طبية تسعف الجرحى وأناسا يواجهون الشرطة، التي وصلت إلى المكان في محاولة للسيطرة على الوضع. وأفادت "ستاند نيوز" لاحقا أن مراسلتها نقلت إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. وقال شهود عيان إن رجلا بزي أبيض كان يستهدف ركابا بقمصان سود على ما يبدو، كانوا يشاركون في مسيرة مناهضة للحكومة نهار الأحد. للمزيد على يورونيوز: تصاعد وتيرة الاحتجاجات في هونغ كونغ واشتباكات مع الشرطة تحت وطأة الاحتجاجات.. حاكمة هونغ كونغ تنعى مشروع قانون تسليم المتهمين إلى الصين
Euronews (Ar)
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مهمة فضائية هندية لدراسة القطب الجنوبي للقمر
أطلقت الهند صاروخا إلى الفضاء يوم الاثنين حاملا مركبة إلى القمر في مهمة هي الأكثر طموحا للبلاد لتعزيز وضعها بصفتها قوة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء منخفضة التكلفة. وإذا نجحت المهمة التي تصل تكلفتها إلى عشرة مليارات روبية (146 مليون دولار)، فإنها ستمكن الهند من إجراء دراسات عن وجود مياه على القطب الجنوبي للقمر. ولم تهبط على سطح القمر سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين. وانطلق الصاروخ الذي يحمل مركبة الفضاء غير المأهولة تشاندرايان-2 من مركز فضائي بجنوب الهند وسط ابتهاج الآلاف من متابعي الحدث كما أظهر بث تلفزيوني مباشر. وتأخر الإطلاق أسبوعا بسبب مشكلة فنية. للمزيد على يورونيوز: الهند تطلق ثاني مهمة للقمر يوم 22 يوليو
Euronews (Ar)
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شاهد: العائلة الملكية البريطانية تحتفل بعيد ميلاد الأمير جورج
بلغ الأمير البريطاني جورج عامه السادس، الاثنين، ونشر والداه صورا لابنهما الأكبر والابتسامة تملأ وجهه وهو يرتدي قميص منتخب انجلترا لكرة القدم احتفالا بهذه المناسبة. وصاحبت ولادة الأمير جورج، وهو الثالث في ترتيب الوصول لعرش بريطانيا وأكبر أبناء الأمير وليام وزوجته كيت الثلاثة، ضجة إعلامية عام 2013. وظهر الأمير الصغير في صورتين التقطتهما والدته في حديقة منزلهم في قصر كينزغتون بوسط لندن، وعُرضت صورة ثالثة له التقطت أثناء عطلة عائلية. تطالعون أيضا على يورونيوز: شاهد: دوق ودوقة ساسكس في استاد لندن لحضور مباراة بيسبول فظة معي لكنها لطيفة جدا.. هكذا وصف دونالد ترامب ميغان ماركل تعميد آرتشي نجل الأمير هاري وزوجته ميغان في قلعة وندسور
Euronews (Ar)
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شاهد: كيم جونغ أون يتفقد أحدث غواصات كوريا الشمالية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.