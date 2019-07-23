دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper زعيم كوريا الشمالية يذهب إلى «موقع مجهول» لتفقد غواصة جديدة

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مصنعًا لصناعة الغواصات الحديثة، في موقع لم يتم الكشف عنه في كوريا الشمالية، بينما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الرسمية)، اليوم الثلاثاء، إن «زعيم البلاد تفقد غواصة جرى بناؤها حديثًا، وأشار إلى قدرات تكتيكية ونظم أسلحة جديدة».

وقال وكالة رويترز إن «الغواصة التي جرى بناؤها باهتمام خاص من كيم ستدخل الخدمة في البحر الشرقي/بحر اليابان، ولم يتم الكشف عن نوع نظم الأسلحة التي تحويها الغواصة أو متى قام كيم بمعاينتها».

وعبر «كيم»، عن الرضا الكبير ببناء «الغواصة القوية»، وقال: «في بلد محاط بالبحر من الشرق ومن الغرب فإن قدرة الغواصات العاملة تكون مكونًا مهمًا للدفاع الوطني.. يتعين على كوريا الشمالية أن تستمر في تطوير قدراتنا الدفاعية الوطنية.

وشدد على «بذل جهود كبيرة في تطوير معداتنا من الأسلحة البحرية، بما في ذلك الغواصات»، وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن كيم كلف مسؤولين عسكريين وعلميين رافقوه بإنجاز المزيد من المبادرات الاستراتيجية في استخدام الغواصات.

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