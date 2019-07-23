إيران "تراقب" السفن الأميركية بالخليج.. ولديها "أرشيف صور"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مجموعة حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن

وصرح خانزادي "نراقب كل سفن العدو خاصة أميركا، نقطة بنقطة من مصدرها حتى لحظة دخولها المنطقة"، وفق ما نقلت "رويترز" عن وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء.

ولا يبدو كلام المسؤول الإيراني جديدا، إذ دأب نظام طهران على إطلاق التصريحات التي تؤكد أن البحرية الإيرانية تراقب السفن الأميركية في الخليج وأنها في مرمى الصواريخ الإيرانية.

ويميل المسؤولون الإيرانيون إلى المبالغة في شأن قدرات جيشهم، ومنه سلاح البحرية، الذي ينقسم إلى قسمين، واحد المسؤول عنه خانزادي، وأخر تابع للحرس الثوري، الجيش الموازي في البلاد.

وأشار القائد العسكري في حديثه إلى صور التقطتها طائرات إيرانية مسيرة قبل أيام لبارجة عسكرية أميركية في مضيق هرمز.

لكن الولايات المتحدة أكدت، الخميس، أنها أسقطت الطائرة الإيرانية المسيرة لدى اقترابها من إحدى البوارج الحربية في المضيق.

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وأضاف خانزادي "لدينا صور كاملة وأرشيف كبير لحركة قوات التحالف وأميركا يوما بيوم ولحظة بلحظة".

وتصاعد منسوب التوتر بين إيران والولايات المتحدة مطلع مايو الماضي، مع نشر واشنطن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ومجموعة القاذفات الاستراتيجية "بي 52" في المنطقة، وذلك بعد معلومات عن تهديدات إيرانية وشيكة.

وبلغ التوتر ذروته في يونيو، إذا كانت الولايات المتحدة على وشك توجيه ضربة عسكرية لإيران، عقب إسقاط الأخيرة طائرة أميركية مسيرة فوق المياه الدولية.

لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تراجع في اللحظة الأخيرة عن الهجوم، الذي كان مقررا أن يستهدف رادارات وبطاريات صواريخ دفاع جوي.