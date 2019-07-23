فنزويلا: انقطاع الكهرباء ناجم عن "هجوم كهرو مغناطيسي" جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كاركاس- (أ ف ب):

غرقت كاراكاس ومناطق عديدة من فنزويلا، مساء الأحد في الظلام بعد عطل كهربائي جديد ربطته الحكومة "بهجوم كهرو مغناطيسي".

وانقطع التيار الكهربائي في كراكاس عند الساعة 20:41 (بتوقيت جرينتش) حسبما ذكر صحافيو وكالة فرانس برس، ما أثر مباشرة على توزيع المياه وخدمات النقل العام وخطوط الهاتف.

وقال عدد من مستخدمي تويتر إن انقطاع التيار شمل كل الولايات الفنزويلية البالغ عددها 23.

وقال وزير الاتصال خورخي رودريجيز للتلفزيون إن "العناصر الأولى للتحقيق الذي أجري في منطقة كاروني بجنوب فنزويلا، يشير إلى هجوم كهرو مغناطيسي الهدف منه تخريب نظام الإنتاج الكهرومائي". ووعد بإعادة التيار "في أقصر مهلة ممكنة".

وفي وقت لاحق، ندد الرئيس نيكولاس مادورو في تغريدة على تويتر بما اعتبره "هجوما إجراميا جديدا".

وتوقفت إشارات المرور الاثنين في العاصمة الفنزويلية ما أدى إلى حالات ازدحام شديد، وكذلك في مراكز سحب الأموال الأساسية في البلاد التي تعاني من تضخم هائل وتنقصها السيولة النقدية وخصوصا الأوراق النقدية الكبيرة.

وقال هيرنان مونتالفو مؤكدا أنه لا يملك ما يكفي من المال لشراء شطيرة، لفرانس برس "أشعر بالجوع وأريد أن أتناول شيئا لكن لم يعد هناك أي مكان يقبل بالدفع ببطاقات ائتمانية".

وفي وقت سابق من الاثنين، غزت حشود من المشاة أرصفة العاصمة بعد إغلاق المترو.

وكتب الزعيم المعارض خوان غوايدو رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا في يناير الماضي، واعترف به أكثر من خمسين بلدا بينها الولايات المتحدة "إنهم يحاولون إخفاء حجم المأساة عير تقنين كل شيء في البلاد".

وأضاف أن "الإخفاق واضح للعيان: دمروا النظام الكهربائي وليست لديهم حلول".

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وتنسب المعارضة الفنزويلية بشكل عام أعطال الكهرباء إلى "الإهمال" و"الفساد" في حكومة مادورو.

أما الشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء (كوروبويليك) فقد اكتفت بالإعلان عن أن عطلا كهربائيا سجل في قطاعات عديدة من المدينة.

ويأتي انقطاع التيار الكهربائي هذا في أجواء من التوتر الدبلوماسي بين واشنطن وكاراكاس التي اتهمت الإثنين الولايات المتحدة بانتهاك مجالها الجوي "بطائرة تجسس".

ودان مسؤولون عسكريون أمريكيون، الأحد، اقتراب مقاتلة فنزويلية من طائرة أميركية بشكل "عدواني" و"خطير" فوق البحر الكاريبي. ووصفوا المناورة بالقول إنها "تفتقد إلى الحرفية".

لكن وزير الاتصال الفنزويلي قال إن طائرة قادمة من الولايات المتحدة حلقت فوق المجال الجوي لمطار سيمون بوليفار الدولي في كاراكاس، بدون إبلاغ برج المراقبة أو توضيح أسباب وجودها في المنطقة.

وشهدت فنزويلا في مارس انقطاعا شبه كامل للتيار الكهربائي طاول ولاياتها ال23 ودام أسبوعا. وقد أدى إلى شلل في الخدمات العامة ولا سيما في شبكات توزيع المياه وعطّل الأعمال والدراسة.

واتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حينها "إرهابيين" لم يسمّهم بتنفيذ اعتداء على محطة جوري الكهرمائية التي تؤمّن 80 بالمئة من احتياجات البلاد من الكهرباء.

كذلك شهدت فنزويلا في أبريل انقطاعا للتيار الكهربائي دام ساعات طاول قسما كبيرا من مناطقها ولا سيما كاراكاس.

وبات انقطاع التيار الكهربائي أمرا عاديا في فنزويلا وبخاصة في المناطق الغربية النائية. لكن العاصمة لا تعاني من ذلك.

وقالت أوريمار غيري التي تقيم في كراكاس لفرانس برس: "أشعر بالغضب. لم تجر الإصلاحات اللازمة. الأمر يتكرر وقد يكون هذا العطل أسوأ من ذلك الذي حدثت في الماضي".