ضبط 3 موظفين في حي بالإسكندرية متهمين بالاختلاس

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 موظفين بأحد أحياء الإسكندرية، بتهمة التربح من وظيفتهم واختلاس مبالغ تقدر بـ 303 آلاف جنيه من جهة عملهم.

وبينت الاتهامات أن الموظفين الثلاثة تربحوا بشكل غير مشروع في صرف بدل عطلات ومكافآت إعلانات دون وجه حق.

كانت وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تفيد ارتكاب 4 مسئولين بأحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية مخالفات مالية تتمثل في صرف بدل العطلات عن أيام الجمعة والسبت ومكافآت الإعلانات والتزوير والتلاعب في المستندات.

وتبين من المعلومات استغلال المتهمين خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2019 موقعهم الوظيفي والإضرار بأموال جهة عملهم والاشتراك فيما بينهم في تزوير سجل أيام عطلات واصطناع آخر أثبتوا فيه أسماء موظفين داخل الحي لم يحضروا للعمل حتى يجرى صرف مبالغ مالية لهم.

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وكشفت التحريات صرف المتهمين مبالغ مالية غير مستحقة عن تلك الأيام بالمخالفة للحقيقة خلال تلك الفترة بلغت 265 ألف و572 جنيها، فضلاً عن إدراج اثنين منهم أسماء موظفين من إدارات غير مستحقة للحصول على مكافأة الإعلانات وتمكنا من خلال ذلك من صرف مبلغ 37 ألف و790 جنيها.

ووفقا للتحريات، وصلت إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها 303 آلاف و362 جنيها ما أدى إلى الإضرار العمدي بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال جهة عملهم.

وبسؤال أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أعمال المتحرى عنهم، أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن الإسكندرية جرى ضبط ثلاثة منهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمة الرابعة السابق اتهامها في عدد قضيتي رشوة واستغلال النفوذ والمحبوسة حالياً على ذمة إحدى القضايا وأبدوا استعدادهم لسداد المبالغ المالية المستولى عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.