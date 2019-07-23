غلق مركز للغسيل الكلوى بالغربية لعدم مطابقة المياه للمواصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية_ مروة شاهين:

أغلقت الإدارة الصحية بالمحلة، برئاسة الدكتورة عبير عبد العزيز مدير الإدارة، بإشراف الدكتور عبد القادر كيلانى وكيل وزارة الصحة، مركز غسيل الكلى بقرية سامول مركز المحلة، لعدم مطابقة مياه الغسيل الكلوي للمواصفات، بعد سحب عينات منها، والتأكد من عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتجمهر المرضى أمام المركز احتجاجًا على قرار الغلق.

وقالت الدكتورة عبير عبد العزيز مدير الإدارة الصحية بالمحلة أول، في بيان الإدراة، إنه تم سحب عينتين من مياه الغسيل الكلوى بالمركز، وتبين عدم مطابقتها للمواصفات، وعلى الفور تم إخطار الدكتور عبد القادر كيلانى وكيل وزارة الصحة، وأصدر قرارًا عاجلًا بغلق المركز.

وأشارت أن المركز به 77 مريض ، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ونقلهم إلى مركز غسيل الكلى بقرية الهياتم، موضحة أنه تم توفير أتوبيسات مجهزة لنقل المرضى لـ"الهياتم" رفقة طاقم طبي على مجموعتين، الأولى فى العاشرة صباحًا، والمجموعة الثانية فى التاسعة مساءً، وإعادتهم مرة أخرى.

وأشارت إلى أنه تم البدء فى أعمال الصيانة للأجزاء الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي، وسحب عينة من المياه، وإرسالها لمعامل المديرية لتحليلها.