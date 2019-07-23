أصابوا عمهم وقتلوا نجله.. المشدد 20 عامًا لـ 4 أشقاء في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية" حضوريًا بمعاقبة 4 أشقاء يقيمون بمدينة الحامول، بالسجن المشدد 10 سنوات، لكل منهم، عن تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت ابن عمهم، و 10 سنوات أخرى في اتهامهم بالضرب المفضي إلى الإصابة بعاهة مستديمة.

كما قضت المحكمة بإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطين، وفي موضوع الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والزمتهم بالمصاريف ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين نادر محمد طاهر، نائب رئيس المحكمة، ومصطفى عبد الحفيظ أبوالعلا، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 27375 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 1683 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى يوم 20 مايو 2018، بدائرة مركز شرطة الحامول، حيث قام الأشقاء الأربعة "ميلاد، ورأفت، ونصر، وشوكت"، بقتل المجني عليه "سمير. غ" ابن عمومتهم، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين "بندقية خرطوش وفرد خرطوش"، وسلاحين أبيضين "سيف وسنجة".

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وكشفت أوراق القضية عن توجه الأشقاء الأربعة المتهمين صوب المكان الذي أيقنوا تواجد المجني عليه به، وما أن ظفروا به حتي أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من السلاح الناري "بندقية خرطوش"، بحوزته قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، خلال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة محرزين باقي أسلحتهم للشد من أزره.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهمين الأربعة، شرعوا في قتل المجني عليه عمهم، والد المجني عليه، "غرزي. ز"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لتلك الغرض سلاحين ناريين "بندقية خرطوش وفرد خرطوش"، وسلاحين أبيضين "سيف وسنجة".

وتبين أن المتهمين الأربعة توجهوا صوب المكان الذي أيقنوا تواجده به، وتعدى عليه المتهم الثاني بسلاح أبيض "سيف"، قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي، خلال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة، محرزين أسلحتهم للشد من أزره.

وشملت الاتهامات الموجهة للأشقاء الأربعة، إحرازهم وحيازتهم سلاحين ناريين بغير ترخيص، سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش"، و"فرد خرطوش"، وذخائر تستعمل للأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا لهم حيازتها أو إحرازها، وسلاحين أبيضين "سيف" و"سنجة".