حاول الهروب من اللصوص.. كشف ملابسات سقوط إفريقي بالطابق الثاني في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات سقوط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية من شرفة مسكنه بالمعادي.

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا، بسقوط "شخص من علو بعقار بشارع اللاسلكي بدائرة قسم شرطة المعادي"، وبالانتقال والفحص تبين أنه "شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، ومقيم بشقة بالطابق الثاني بالعقار محل البلاغ"، ومصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

بسؤال شخصين يحملان جنسية ذات الدولة، قررا أنه حال تواجدهما صحبة صديقهما المصاب بالشقة محل البلاغ، فوجئوا بقيام 3 أشخاص بكسر باب الشقة، وعقب دخولهم قام المصاب بالقفز من شرفة الشقة نتج عن ذلك حدوث إصابته المشار إليها، واستولوا على "جهاز بلاي ستيشن - هاتف محمول - سلسة ذهبية" ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية، ومقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بأنه بتاريخ الواقعة وحال تواجدهم داخل أحد المحال بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حدثت مشادة كلامية بينهم، وبين المصاب تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالسب والشتم وعقب انصراف المصاب خططوا للانتقام منه، وفي سبيل ذلك قاموا بتتبعه لمسكنه، وعقب وصولهم قاموا بكسر باب الشقة محل الواقعة، وحال مشاهدة المصاب لهم قام بالقفز من شرفة الشقة واستولوا على المسروقات وفروا هاربين.

تم بإرشادهم ضبط "الهاتف المحمول، والسلسلة الذهبية المستولى عليهما" بمسكنهم، كما تم بإرشادهم ضبط "جهاز البلاي ستيشن" لدى عميلهم حسن النية، صاحب محل إلكترونيات، ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.