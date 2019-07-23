اليابان تقدم احتجاجات رسمية لسول وموسكو

تقدمت الحكومة اليابانية باحتجاجات لدى كل من كوريا الجنوبية وروسيا عبر القنوات الدبلوماسية، على خلفية إطلاق سول لطلقات تحذيرية بسبب ما وصفته بانتهاك طائرة روسية لمجالها

الجوي.

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن السلطات اليابانية أخبرت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه من غير المقبول أن

تطلق مقاتلات كورية جنوبية طلقات تحذيرية فوق جزر تاكيشيما.

وكانت سول قالت إن الطائرة الروسية دخلت المجال الجوى للبلاد بالقرب من جزر دوكدو قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

تدعي اليابان أيضًا ملكيتها للجزر، وتطلق عليها جزر تاكيشيما.