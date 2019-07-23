أثار الناشط السعودي "المطبع محمد سعود " الشعب الفلسطيني والسعوديين، بعد أن نشر تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين العالمي "تويتر" داعمة للإحتلال كما كتب اسمه بالأحرف العبرية، كما تفاعل مع عدة شخصيات اسرائيلية مشهورة، فضلا عن دعوته إلى علاقات دبلوماسية بين المملكة السعودية وإسرائيل، بالإضافة إلى زيارته اسرائيل لأكثر من مرة، فاستقبله الفلسطينيون سعود بالرشق بالنعال والشتائم.
صحفي سعودي مطبع مع الاحتلالThis is a Twitter Status This is a Twitter Status — هاشم السيد حسن (@sayedhashem77)
هكذا استقبل ابناء مدينة القدس صحفي سعودي مطبع مع الاحتلال#اسقبال_يليق_بالمطبعين pic.twitter.com/nTlDWs8sZk— هاشم السيد حسن (@sayedhashem77) July 22, 2019
وتعرض سعود للضرب والإهانة والطرد من المسجد الأقصى، والقدس بأكملها، اعتراضَا على زيارته لهم بعد زيارته للكنيست الإسرائيلي.
زار محمد سعود اسرائيل عدة مرات بصفته طالب قانون مشارك في وفد إعلامي عربي بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ويذكر أن الشاب سعود أجرى مقابلة مع مجلة إسرائيلية قال إنه يمثل كل الشباب السعوديين، الأمر الذي أغضب السعوديين، حيث رأوا أفعاله مخالفة لنهج المملكة الذي يدعم القضية الفلسطينية والرافضة للإحتلال الإسرائيلي.
وكذب النشطاء السعوديين موقف سعود وأكدوا أنه لا يمثلهم، واجتمعت آرائهم أنه لا يوجد شخص واحد في السعودية لا يكره اسرائيل.
بينما دافع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن سعود، من خلال نشره تغريدة عبر حسابه بتويتر، كان نصها:"البلطجة، شيء مؤسف للغاية"، متابعا "هكذا تفعلون بمن يريد الصلاة؟ اللي استحوا ماتوا".
كانت هذه تفاصيل خبر ردًا على تغريداته المسيئة.. فلسطينيون يستقبلون محمد سعود بالنعال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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