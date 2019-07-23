إريتري يصاب بطلق ناري في ألمانيا

ذكرت السلطات الألمانية أن الجريمة التي أصيب فيها إريتري بطلق ناري في بطنه بمدينة فيشترسباخ، في ولاية هيسن الألمانية ذات دوافع عنصرية.

قال متحدث باسم الإدعاء العام، اليوم الثلاثاء، إن الجاني المشتبه به ارتكب جريمته "لدوافع معادية

للأجانب".

لم تتمكن السلطات من تأكيد ما إذا كانت هناك خلفية يمينية متطرفة للجاني.

بحسب البيانات، فإن الجاني كان يبحث عن ضحية، وأطلق النار على الإريتري، 26 عامًا، بمحض الصدفة

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على ما يبدو.

وفقًا للبيانات، قتل الجاني المشتبه به، 55 عامًا، نفسه برصاصة في الرأس عقب إطلاق النار على الإريتري.

عثرت الشرطة بحوزة الجاني الذي يحمل الجنسية الألمانية على سلاحين نصف آلي. كما صادرت السلطات أسلحة أخرى خلال تفتيش منزله.

بحسب البيانات، فإن جميع الأسلحة التي كانت بحوزة الجاني مرخصة.