تأييد الحكم بسجن نائب بالبرلمان 7 سنوات بتهمة الفساد

أيدت محكمة الجنح بمجلس قضاء بولاية تيبازة الجزائرية شمال اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر في حق مالك بوجوهر، عضو مجلس الأمة الغرفة الأولى بالبرلمان، المدان بالسجن 7 سنوات في قضية فساد. في قضية فساد.

جاء الحكم اليوم بعد جلسة استئناف محاكمة السيناتور بوجوهر يوم الثلاثاء الماضي، حيث طالبت النيابة بسجنه 8 سنوات بعد استئناف الحكم القاضي بسجنه 7سنوات نافذة وحرمانه لخمس سنوات من الترشح لمنصب سياسي أو تقلد منصب مسئولية، وغرامة تقدر ب1 مليون دينار. سنوات بعد استئناف الحكم القاضي بسجنه 7سنوات نافذة وحرمانه لخمس سنوات من الترشح لمنصب سياسي أو تقلد منصب مسئولية، وغرامة تقدر ب1 مليون دينار.

وأدين بوجوهر بتهم تلقي مزايا من دون وجه حق واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة.

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