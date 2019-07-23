احتجاج ياباني على اعتراض كوريا الجنوبية لقاذفة روسية فوق أراضيها

أعربت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، عن احتجاجها ضد روسيا وكوريا الجنوبية على خلفية حادث وقع قرب جزر تاكيشيما (دوكدو) المتنازع عليها في بحر اليابان، حيث قالت إن طائرات حربية كورية جنوبية حاولت اعتراض قاذفة روسية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانيي يوشيهيدي سوجا - وفقا لما نقلته صحيفة (أساهي شيمبون) اليابانية عبر موقعها
الإمبراطورية اليابانية عام 1905.
وتعتبر جزر تاكيشيما موضع خلاف بين طوكيو وسول، حيث تقول اليابان إن كوريا الجنوبية احتلت بشكل غير قانوني هذه المنطقة التي سبق أن جرى ضمها إلى
من جهتها، تصر السلطات في كل من سول وبيونج يانج على أن هذه الجزر ، الذي تسميه "دوكدو"، كان عبر التاريخ جزءا لا يتجزأ من الدولة الكورية.
من جانبها كذبت الدفاع الروسية إعلان سول خرق قاذفة روسية أجواء كوريا الجنوبية، واتهمت القوات الجوية الكورية بإجراء "مناورات غير مهنية" فوق بحر اليابان خلال تنفيذ طائرتين روسيتين تحليقا فوق المياه الدولية ببحر اليابان في منطقة جزر دوكدو.
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